(Di venerdì 22 settembre 2023) Ad istituire questo meccanismo di 'garanzia finanziaria' è illegge del Ministero dell'Interno pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale. L'importo stabilito serve garantire al migrante, per il ...

Roma, 19 set. (Adnkronos) - "La parola ‘minchione' non è né una parolaccia né una parola volgare. In siciliano, ‘minchione' è colui che è facilmente ...

, chi può pagare 5mila euro resta fuori dai Cpr D'ora in poi in Italia ogni richiedente asilo dovrà versare 4.938 euro per 'scampare' al Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr), ......per i soccorsi in mare viene fatto notare che "il sostegno al trasferimento di immigrati...fare chiarezza sulle attività delle Ong nel mediterraneo e l'esigenza di stabilire che i...

La Francia avverte: "Non accoglieremo migranti irregolari da Lampedusa" EuropaToday

Migranti irregolari, decreto del Viminale: 5mila euro per non finire nei Cpr Affaritaliani.it

Il dossier “migranti potrebbe dissolvere l’Europa”. Non nasconde i suoi timori l’Alto Rappresentante Ue per la Politica estera Josep Borrell, secondo cui ...A meno di rettifiche e spiegazioni, ma che siano tempestive e dettagliate, con l’ultimo decreto il governo fa concorrenza agli scafisti, meglio: ne integra il lavoro vendendo vitto e alloggio agli ...