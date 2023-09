Migranti | in Italia oltre 23mila minori non accompagnati | un’emergenza nell’emergenza

(Di venerdì 22 settembre 2023) Nell’ultima puntata di Numeri, andata in onda su Sky TG24 il 21 settembre, è stata fatta una fotografia della situazione nel nostro Paese deistranieri non. La maggior parte sono adolescenti tra i 15 e i 17 anni: un dato importante, perché questi ragazzi in poco tempo diventeranno maggiorenni ed entreranno in un sistema di accoglienza diverso

... ragazzini armati e delitti impuniti,accolti e abbandonati a sé stessi, minacce di ... come da progetto maligno, prima dell'e poi del mondo intero. La tristezza prendeva il sopravvento ...... partendo dal presupposto che "chi entra inentra in Europa". In linea di principio, più o ...Paesi come Francia o Germania non gradidscano realmente partecipare alla ricollocazione dei. ...

Migranti, Berlino pronta a finanziare l'assistenza a terra di persone soccorse in mare in Italia | Mattarella: "Fenomeno epocale, no a provvedimenti tampone" TGCOM

Gli stati quando vogliono trovano soluzioni drastiche a problemi complessi ma non quando si tratta di immigrazione. Giuseppe Cruciani nel corso della puntata di giovedì 21 settembre di Dritto e ...senegalese da 40 anni in Italia, da sempre impegnato come mediatore al fianco dei migranti che chiedono protezione. Quei progetti hanno funzionato “Chi era intenzionato a partire non cambiava idea: ...