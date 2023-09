Migranti in Italia | la situazione nei fronti caldi

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 22 settembre 2023) Torna la calma a Lampedusa e Porto Empedocle. I dati degli ultimi arrivi Dai 900 ospiti di ieri ai 326 di oggi (con 171 minori non accompagnati), dopo aver retto l’urto di 7mila presenze nei giorni scorsi: torna la calma nell’hotspot di Lampedusa, interessata nelle scorse settimane da una raffica di sbarchi diche hanno messo a dura prova la tenuta del sistema di accoglienza. Anche a Porto Empedocle, altro fronte ‘caldo’ dell’emergenza, si contano oggi 673 presenze (di cui 138 minori non accompagnati) e in giornata gli ospiti saranno trasferiti in altre strutture in modo da accoglierne 400 da provenienti proprio da Lampedusa. A concorrere alla ‘tregua’ anche le condizioni climatiche, con il brutto tempo che ha scoraggiato le partenze dalle coste del Nord Africa. Nei giorni scorsi le cifre sono state ben diverse: dall’11 al 17 ...