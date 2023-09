Migranti | il Papa a Marsiglia | “Basta trattare gli esseri umani come merce di scambio”

(Di venerdì 22 settembre 2023) “Non possiamo rassegnarci a vederetrattatidi, imprigionati e torturati in modo atroce; non possiamo più assistere ai drammi dei naufragi, dovuti a traffici odiosi e al fanatismo dell’indifferenza. Le persone che rischiano di annegare quando vengono abbandonate sulle onde devono essere soccorse. E? un dovere dità, e? un dovere di civiltà!”. Da, tappa del suo 44esimo viaggio apostolico,Francesco ha denunciato nuovamente e con forza la tragedia dei. Una visita di appena due giorni nella città francese per partecipare alla sessione conclusiva dei Rencontres Méditerranéennes, evento dedicato al tema delle migrazioni. Un tema che è da sempre al centro del pontificato di ...

In un viaggio verso Marsiglia, Papa Francesco ha espresso il suo sdegno e la sua preoccupazione per la tragica situazione degli sbarchi di migranti , ...

... una terribile mancanza di umanità": così ilha commentato con i giornalisti in volo verso Marsiglia la situazione che sta portando a numerosi sbarchi dia Lampedusa e in altre zone di ...Cosi'Francesco a Marsiglia , al Memoriale dedicato ai marinai e aidispersi in mare per un momento di raccoglimento con i leader religiosi. 'Davanti a noi si pone un bivio: da una ...

Papa Francesco a Marsiglia: omaggio ai migranti, incontro con Macron e i Vescovi, Messa allo stadio Euronews Italiano

Papa Francesco a Marsiglia, missione dentro l'emergenza dei migranti Il Sole 24 ORE

Francesco all’altare dei migranti: «Tante volte vi impediscono di andare, ma sono gesti di odio». Il cardinale di Marsiglia: «Vietare di portare soccorso ai profughi è un crimine e una violazione del ...E’ un dovere di umanità, è un dovere di civiltà”. La difesa delle Ong che salvano i migranti Insieme al Papa ci sono rabbini, imam, vescovi ortodossi. “Noi credenti”, ha detto loro il Papa, “dobbiamo ...