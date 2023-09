Migranti | il governo chiede 5mila euro ai richiedenti asilo per non andare nei Cpr

Non ha letto la nostra proposta, la replica della segretaria Pd Elly Schlein che va oggi all'attacco del: suila destra ha fallito. Continua a leggere su Tg. La7.it - Il fronte ...... per il periodo massimo di trattenimento di quattro settimane in attesa dell'esito del ricorso Ilchiede i soldi aiper non essere rinchiusi nei Centri di permanenza e rimpatrio. ...

Migranti, Zaia stronca il piano del governo: “Nuovi Cpr Creano substrato per criminali” Il Fatto Quotidiano

Migranti e governo, l'attacco di Schlein: "Fallimento totale" Adnkronos

Germania: imminenti finanziamenti a ong per i migranti. Stupore di Palazzo Chigi. Borrell: 'Il dossier migranti rischia di dissolvere l'Ue' (ANSA) ...Il Governo Meloni, quindi, decide di andare avanti con il paraocchi ... le persone di origine africana e le donne e i migranti, e riconoscendo l’importanza della promozione dei diritti umani delle ...