Migranti | Germania ammette | Finanziamo le Ong | ma stop rifugiati dall' Italia | stupore di Palazzo Chigi | Non ne sappiamo nulla

(Di venerdì 22 settembre 2023) La notizia riportata'ANSA ha destato grande, alimentando polemiche e preoccupazioni nel governono. Si sostiene che un portavoce del ministero degli Esteri della Repubblica Federale diavrebbe annunciato un finanziamento imminente a organizzazioni non governative per un p

“ l’Italia non rispetta il “sistema di riammissione” previsto dalla Convenzione di Dublino” e finché l’Italia non lo farà, non accoglieremo più ...

La ministra tedesca: «Roma non sta rispettando il trattato di Dublino». E un portavoce afferma: «Imminenti fondi a una ong per salvataggi in mare». ...

...secondo la quale "un portavoce del ministero degli Esteri della repubblica federale diavrebbe annunciato un imminente finanziamento a delle Ong per un progetto di assistenza disul ...Dopo la querelle diplomatica tra Roma e Parigi sul ricollocamento deisbarcati in queste settimane a Lampedusa, spuntano segnali di tensione anche con la. Oggi Nancy Faeser, ministra tedesca dell'Interno, ha lanciato una sorta di ultimatum al governo ...

Migranti, Germania: "Italia rispetti Dublino o non accoglieremo più" Adnkronos

Germania finanzia Ong e blocca migranti da Italia: Roma si infuria TGCOM

Mentre si registra una breve tregua degli sbarchi a Lampedusa, il governo si scontra con le critiche alla sua gestione dei flussi migratori, in Italia e all’estero, nello specifico in Germania ... per ...Dichiarazioni da leggere anche alla luce del dibattito politico interno sui migranti, acceso anche in Germania: secondo i dati diffusi di recente dall'Agenzia europea per l'asilo, relativi ai primi 6 ...