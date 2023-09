Migranti | Braga Pd | ' misura oltre immaginabile | si fa pagare libertà'

(Di venerdì 22 settembre 2023) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Cinquemila euro e sei fuori dal Cpr: unaassurda,l'. Si spingono persone già provate nelle mani della criminalità, alimentando il circuito dell'illegalità. Si fa cassa sulla pelle di vite umane disperate. Si fala. Una vergogna per il nostro Paese". Lo ha scritto su X Chiara, capogruppo Pd alla Camera dei deputati.

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Ancora un naufragio al largo di Lampedusa, 41 vittime innocenti partite dalla Tunisia e lasciate per cinque giorni in ...

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Lampedusa è al collasso. Migliaia di disperati, donne, bambini, ragazzi che viaggiano soli. Dopo Cutro non è cambiato ...

Il decreto legge sul Mezzogiorno, che contiene anche le misure sui, deve essere esaminato non solo dalla commissione Bilancio ma anche dalla commissione ... Chiara, Francesco Silvestri, ...Lo chiedono in una lettera al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, i capigruppo del Pd, Chiara; del Movimento 5 stelle, Francesco Silvestri; di Azione - Italia viva, Matteo Richetti; di ...

