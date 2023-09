Migranti | Bonaccini | ' governo si è fatto trovare impreparato'

(Di venerdì 22 settembre 2023) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Ilsi è, d'altronde se per anni urli 'porti chiusi', 'prima gli italiani', 'è finita la pacchia', poi fai fatica ad ammettere che sono raddoppiati gli sbarchi". Così Stefanointervenendo a 'Crea! L'Italia che faremo' in corso a Iseo.

Leggi Anche Meloni: 'Non permetterò che l'Italia diventi campo profughi dell'Ue' Il piano Cpr e le Regioni Sul piano di Roma era infatti arrivata la ...

Leggi Anche Meloni: 'Non permetterò che l'Italia diventi campo profughi dell'Ue' - Bruxelles: 'Missioni navali? Decidono i 27 all'unanimità' Il piano ...

I Centri opere destinate alla 'difesa e sicurezza nazionale' I Centri permanenza rimpatrio, secondo il testo del decreto Sud pubblicato in Gazzetta ...

“Io sono Sbalordito da un governo che vede una maggioranza che, sul tema migranti, per anni ha usato slogan che oggi dimostrano la loro totale ...

Emergenza Migranti , Stefano Bonaccini se la prende col governo Meloni. l'ultima follia del presidente dell'Emilia Romagna va in scena durante la ...

... da parte dell'esecutivo, è sempre la solita: isono un problema di ordine pubblico. Ma ... Il suo collega Stefanoha detto che il governo dovrebbe chiedere scusa per il fallimento ...... fino adell'Emilia Romagna. Nei giorni scorsi anche il Vicepresidente della Regione Marche Saltamartini ha dichiarato che in questo momento non abbiamo l'afflusso diche hanno le ...

Migranti, Bonaccini: "Con l'alluvione speravo in numeri minori, c'è improvvisazione" BolognaToday

Migranti, Bonaccini: "Qualche Regione non fa lo sforzo che sta facendo l'Emilia-Romagna" - Italia - Ansa.it Agenzia ANSA

Roma, 22 set. (Adnkronos) – “Il governo si è fatto trovare impreparato, d’altronde se per anni urli ‘porti chiusi’, ‘prima gli italiani’, ‘è finita la pacchia’, poi fai fatica ad ammettere che sono ...L'emergenza sbarchi smuove la politica. Divisioni tra Stato e Regioni sui Cpr, i centri di permanenza e rimpatrio per i migranti. Molti amministratori locali sono contrari all'idea ...