Migranti | Bizzotto Lega | ' Berlino getta la maschera'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "La Germania, governata dai socialisti e Verdi, conferma quello che Matteo Salvini e lahanno sempre sostenuto. Una certa Europa, anziché collaborare con l'Italia per gestire l'emergenza immigrazione, preferisce finanziare le Ong per portare clandestini nel nostro Paese.la". Così in una nota la senatrice Mara, vicepresidente vicario dellaa Palazzo Madama e vicepresidente del Comitato parlamentare Schengen.