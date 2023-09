Migranti | 5000 euro per evitare il Cpr | opposizione contro governo

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 22 settembre 2023)all’attacco delper la norma di un decreto del Ministero dell’Interno relativo ai richiedenti asilo, in base alla quale si introduce una “garanzia finanziaria di 4.938” da versare perla permanenza in un Cpr. La norma finisce nel mirino in particolare del Pd, mentre il temaè sotto i riflettori dopo la raffica di sbarchi a Lampedusa nei giorni scorsi. Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale riguarda l'”Indicazione dell’importo e delle modalita’ di prestazione della garanzia finanziaria a carico dello straniero durante lo svolgimento della procedura per l’accertamento del diritto di accedere al territorio dello Stato”. La “garanzia finanziaria” nell’articolo 1 viene definita “idonea quando l’importo fissato e’ in grado di garantire allo straniero, per il ...