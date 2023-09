Migranti | 5 000 euro per non essere trattenuti nei centri di accoglienza

Leggi su panorama

(Di venerdì 22 settembre 2023) Il richiedente asilo che preferisce evitare il trattenimento in un Centro fino all'esito del suo ricorso contro il rigetto della domanda dovrà versare una garanzia finanziaria di circa 5mila. Questa misura è stabilita da un decreto del Ministero dell'Interno, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che stabilisce l'importo di 4.938come cifra da assicurare al migrante per il periodo massimo di trattenimento, che è di 4 settimane. Tale somma coprirà "la disponibilità di un alloggio adeguato sul territorio nazionale, la cifra necessaria per il rimpatrio e i mezzi di sussistenza minimi". Questa norma si applica a coloro che sono soggetti al trattenimento durante la procedura iniziale alla frontiera e che provengono da Paesi considerati sicuri. Viene inoltre garantito allo straniero il diritto diimmediatamente ...