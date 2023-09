Microsoft | i nuovi notebook Surface e tutte le novità

(Di venerdì 22 settembre 2023) In occasione di un evento per i media, l'azienda ha presentato i suoi ultimi laptop, l'integrazione dell'assistente AI Copilot su Windows e aggiornamenti a Bing

Ci sarà per la prima volta una versione da 64 GB per il laptop Studio 2 e due porte che faranno contenti i creatori di contenuti.... Leggi tutto

Ci sarà per la prima volta una versione da 64 GB per il laptop Studio 2 e due porte che faranno contenti i creatori di contenuti.... Leggi tutto

... colori e layout, mentre Keynote dispone ditemi dinamici e layout diapositiva con video in ... Rimuovi i bordi esterni dai grafici importati dai file diOffice. DOWNLOAD Pages per iOS [ ...... di proprietà di, ha rilasciato pubblicamente il suo chatbot di codifica basato sull'... team di sviluppatori e singoli individui possono utilizzare GitHub Copilot Chat per apprendere...

Microsoft Copilot apre una nuova era dell'Intelligenza Artificiale ... Microsoft News

Microsoft ha creato un nuovo Clippy, questa volta è più intelligente Fanpage.it

Giovedì 21 settembre Microsoft ha tenuto un evento per i media a New York. L'azienda ha colto l'occasione per presentare due nuovi notebook della linea Surface e una serie di potenziamenti basati sull ...In occasione del lancio dei nuovi Surface durante l’evento autunnale Microsoft ha confermato il pieno supporto sui Surface garantendo il pieno supporto sui device attuali. Anche se l’aggiornamento di ...