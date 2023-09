Metropolitan | a Roma si gioca di ruolo | fra teatro e realtà

Leggi su funweek

(Di venerdì 22 settembre 2023) Avete mai pensato di partecipare ad un larp (Live Action Role-Play)? Il 1 ottobre a, grazie al progetto, potreste farlo. Di cosa si tratta? Di un gioco di, dal vivo, a metà strada fra gioco econ attori professionisti che affiancano itori: 5 stazioni dellana diventano il set di un’avventura ispirata a Eternal sunshine of the spotless mind (Se mi lasci ti cancello) di Michel Gondry, al cinema di Terry Gilliam e a Messaggi da Elsewhere di Jason Segel. Un bizzarro annuncio di lavoro porta un gruppo di perfetti sconosciuti ad affrontare una serie di prove surreali predisposte in luoghi prossimi alle fermate della linea C dellaa di. Riusciranno a svelare cosa si ...