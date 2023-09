meteo!il primo weekend d' autunno sarà caratterizzato da temporali | venti forti e 10 - 12 gradi in meno

Quello in arrivo sarà, vero, weekend d'autunno con massime sui 20 - 25 gradi, frequenti piogge e temporali, vento a tratti forte e locali mareggiate....E' prevista allertapervento.giorno d'autunno sarà dunque in prevalenza sereno ma durante la notte arriveranno le piogge. Le temperature saranno in ulteriore calo. Per oggi è ...

Meteo: Ciclone Equinoziale, Weekend autunnale con piogge forti ... iLMeteo.it

Meteo, nel weekend un primo assaggio d'autunno: le previsioni il Resto del Carlino

La quinta giornata di Serie A è iniziata con due anticipi; entrambe le partite, Lecce Genoa e Salernitana Frosinone, sono finite in pareggio ...I salentini, sorpresa di questo inizio di stagione, si portano al secondo posto a un solo punto dall’Inter capolista ...