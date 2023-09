Messina Denaro in come irreversibile I medici sospenderanno alimentazione

(Di venerdì 22 settembre 2023) Il boss Matteoè in coma, il’Il boss Matteo, ricoverato nel reparto detenuti dell’ospedale dell’Aquila, è entrato in coma. Matteoin coma, foto AnsaDa quanto si è appreso il’. Già nei giorni scorsi le condizioni di salute dell’ ex latitante si erano aggravate. I sanitari avevano interrotto già le cure per il cancro al colon, del qualesoffriva da tempo. Gli veniva somministrata solo la terapia del dolore....

Il boss Matteo Messina Denaro è in coma irreversibile: il boss è in grave condizioni, ricoverato nel reparto detenuti dell’ospedale de L’Aquila. In serata i medici sospenderanno l’alimentazione.Matteo Messina Denaro è in coma irreversibile e da stasera non verrà più alimentato. Scorrono i titoli di coda sulla storia del boss riuscito a sfuggire alla cattura per 30 anni, arrestato il 16 genna ...