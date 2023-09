Messina Denaro in coma irreversibile. I medici sospenderanno alimentazione

(Di venerdì 22 settembre 2023) Il boss Matteoè in, il’Il boss Matteo, ricoverato nel reparto detenuti dell’ospedale dell’Aquila, è entrato in. Matteoin, foto AnsaDa quanto si è appreso il’. Già nei giorni scorsi le condizioni di salute dell’ ex latitante si erano aggravate. I sanitari avevano interrotto già le cure per il cancro al colon, del qualesoffriva da tempo. Gli veniva somministrata solo la terapia del ...

Il boss Matteo Messina Denaro è in coma irreversibile : il boss è in grave condizioni , ricoverato nel reparto detenuti dell’ospedale de L’Aquila. ...

commenta Il boss Matteo Messina Denaro , ricoverato nel reparto detenuti dell'ospedale de L'Aquila, è in coma irreversibile . In serata i medici ...

Matteo Messina Denaro in coma irreversibile . In serata i medici hanno deciso di sospendere l’alimentazione Il boss Matteo Messina Denaro , ricoverato ...

Si aggravano le condizioni di salute del boss di Cosa Nostra Matteo(61 anni), ricoverato nel reparto detenuti dell'ospedale de L'Aquila. L'Ansa fa sapere che è in coma irreversibile e che in serata i medici sospenderanno l'alimentazione. E' ricoverato ...Il boss mafioso Matteoè in coma irreversibile. Le condizioni di salute di, affetto da un tumore al colon, sono precipitate nel pomeriggio. Il boss arrestato il 16 gennaio scorso è ricoverato ...

MATTEO MESSINA DENARO: si aggravano le condizioni di Salute dell'ex Boss; gli aggiornamenti iLMeteo.it

Matteo Messina Denaro è in coma irreversibile e da stasera non verrà più alimentato. Scorrono i titoli di coda sulla storia del boss riuscito a sfuggire alla cattura per 30 anni, arrestato il 16 ...Il boss Matteo Messina Denaro, ricoverato nel reparto detenuti dell’ospedale dell’Aquila, è entrato in coma irreversibile. Matteo Messina in coma irreversibile, foto Ansa Da quanto si è appreso i ...