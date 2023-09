Messi | «Prossimo Mondiale con l’Argentina? Non ci penso ancora Gli anni sono passati | dobbiamo vedere come mi sento»

(Di venerdì 22 settembre 2023) Lionel, attaccante dell’Inter Miami e del, ha parlato a OlgaenVivo delcon l’albiceleste Lionel, attaccante dell’Inter Miami e del, ha parlato a OlgaenVivo delcon l’albiceleste. PAROLE – «? Voglio arrivare alla prossima Coppa America in buone condizioni. Dopo vedrò a seconda disto. Non ci. Glimi. Lo vedrò giorno per giorno».

Messi ha spiegato che la sua esperienza al Psg non è andata come aveva sperato: "La verità è che al Psg non è stato come mi aspettavo, però io dico sempre che le cose succedono per una ragione. Penso ...L'argentino ha rilasciato un'intervista a 'Olga en Vivo' e ha parlato del Psg ma anche del suo futuro: "Non so ancora cosa farò, mi piace tutto ciò che è legato al calcio" ...