Meraviglia | finalmente l' Italia ritrova una voce

Leggi su iltempo

(Di venerdì 22 settembre 2023) Sergio Mattarella che striglia il presidente della Repubblica tedesca Steinmeier, la Corte Ue che boccia la Francia sui respingimenti a Ventimiglia, Giorgia Meloni che chiama alle proprie responsabilità l'Assemblea Onu. Per carità, probabilmente il tutto si rivelerà inutile, ma chevederequalcuno che tenta di far valere e rispettare questo nostro Paese d'anime ignave «senza infamia e senza lode», per dirla con Dante. Che poi il concetto è basico ed è noto da almeno un decennio: l'non può accogliere da sola questi flussi migratori illegali né ha intenzione di ridursi a hotspot d'Europa. Basta tenere il punto. Come avviene da un anno, da quando il governo si è insediato e fece stizzire Macron con l'Ocean Wiking. Aiuta la condivisione d'intenti tra Meloni e Matteo Salvini, precursore della linea dura ...