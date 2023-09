Mektoub | My Love | Canto Uno | l’età consigliata per vedere il film

(Di venerdì 22 settembre 2023), MyUno è consigliato a ragazzi di un’età compresa tra i 14 e i 16 anni circa in su. Ilracconta l’estate di un gruppo di adolescenti, con toni realistici.. Le immagini, infatti, indugiano spesso su scene di sesso spinto, come da tradizione del regista, autore di titoli quali Venere nera, La vita di Adele e, My: Intermezzo, che gli sono valsi ampio riconoscimento da parte della critica ma, allo stesso tempo, anche le accuse di voyeurismo. Va specificato però che non si tratta di adolescenti alla Trainspotting, ma ragazzi normali, che vivono un’estate di incontri, amicizie e anche sesso. Ambientato nel 1994, ilracconta la vita di Amin, che abbandona gli studi universitari a Parigi per tornare nella natale Sète, cittadina ...

Mektoub , My Love : Canto Uno, la trama del film francese, dramma romantico del 2017 diretto da Abdellatif Kechiche. Nel 1994, Amin, un ex studente di ...

Ma quando arriva il momento di amare, solo il destino - il mektoub - può decidere. Abdellatif Kechiche porta sul grande schermo un racconto di formazione ambientato nel 1994 durante una brillante ...