“Meglio morta che divorziata” | il femminicidio di mafia di Lia Pipitone | con l’ok del padre boss

“ Michela era malata da un anno e mezzo, ma aspettarmelo no, perché fino al giorno prima mi ha nascosto la verità . Mi diceva : sto migliorando. E io ...

Non ha rimpianti, il «vecchio» Cristiano Ronaldo, né per l’Italia né per l’Europa. E lo dice a chiare lettere, perfino ruvide, all’inizio della ...