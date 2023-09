Mediobanca | Delfin prepara lista minoranza | punta su 5 consiglieri

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 22 settembre 2023) ‘Quota cinque’: dovrebbe essere questo il numero che consentirà di scongiurare una rottura nel Cda diche l’assemblea è chiamata a rinnovare il 28 ottobre prossimo. Tanti, infatti, sono iche, azionista con il 19,8% di Piazzetta Cuccia, intenderebbe presentare con la suadi. Una linea considerata più morbida per la quale, secondo fonti finanziarie, la holding lussemburghese avrebbe deciso di optare in vista della scadenza che si avvicina a grandi passi del 3 ottobre prossimo per la presentazione delle liste. Il passaggio da unaa cinque da unadi sette viene considerato non di poco conto. L’eventuale maggioranza in assemblea di unalunga con 7 candidati determinerebbe una spaccatura nel ...