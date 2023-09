Maxi-stangata in vista per le bollette del gas | guai ad ottobre

Leggi su iltempo

(Di venerdì 22 settembre 2023) A fine mese scadrà l'azzeramento degli oneri di sistema sulledel gas e l'Iva agevolata al 5%. Secondo le stime di Facile.it, se il Governo non rinnoverà le due misure, la spesa per una famiglia tipo potrebbe aumentare fino a 205 euro su base annua, con un rincaro fino al 16%. Sono state prese in esame le tariffe in vigore nel mercato tutelato a settembre 2021, le ultime prima dell'azzeramento: all'epoca, questa voce di spesa era pari, su una bolletta tipo, a 5,6 centesimi per smc. Se gli oneri tornassero nella stessa misura di allora, l'aumento per una famiglia tipo sarebbe di 41 euro su base annua, con un incremento di circa il 3% rispetto ad oggi. Se, oltre agli oneri, anche l'Iva tornasse alla sua aliquota originale, vale a dire 10% per consumi fino a 480 smc e 22% per quelli superiori, l'aggravio complessivo sarebbe di 205 euro su base annua. La stima ...