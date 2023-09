Matteo Messina Denaro in coma irreversibile | verso la sospensione dell’alimentazione

Leggi su ilfattoquotidiano

Il boss, ricoverato nel reparto detenuti dell'ospedale dell'Aquila, è entrato in. In serata i medici sospenderanno l'alimentazione. Nei giorni scorsi le condizioni di salute dell'ex latitante si erano aggravate: i sanitari hanno sospeso la cura per il cancro al colon che lo affligge da diversi anni, limitandosi a somministrargli la terapia del dolore. In stato ormai terminale,è ricoverato dall'8 agosto all'ospedale San Salvatore: nei mesi precedenti, dal giorno dopo l'arresto avvenuto il 16 gennaio, era stato rinchiuso in regime di 41-bis nel carcere di massima sicurezza del capoluogo abruzzese.