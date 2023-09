Matteo Messina Denaro in coma irreversibile | in serata sarà sospesa l’alimentazione

(Di venerdì 22 settembre 2023) Il boss, ricoverato nel reparto detenuti dell’ospedale dell’Aquila, è entrato in. Ini medici sospenderanno. Nei giorni scorsi le condizioni di salute dell’ex latitante si erano aggravate: i sanitari hanno sospeso la cura per il cancro al colon che lo affligge da diversi anni, limitandosi a somministrargli la terapia del dolore. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

' Tgcom24 ' riporta che il boss non avrebbe voluto farsi vedere dalla figlia in uno stato così debilitato . Sempre secondo ' Il Corriere della Sera ...

Non più terapia attiva per Matteo Messina Denaro . I sanitari hanno sospeso la cura per il cancro al boss mafioso di Castelvetrano (Trapani) in ...

La Sicilia occidentale è una grande scoperta nel solco di avventure in bici, a ca Vallo e a piedi. Da Trapani a Mazara del Vallo , la via dei tramonti ...

La Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio di Giovanni Luppino , l'uomo che ha accompagnatoDenaro alla clinica 'La Maddalena' il giorno in cui il boss venne arrestato. Luppino, che fece da autista al capomafia che si spostava da Campobello di Mazara a Palermo per essere ...Ligabue è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia diCampese e La Zac . Durante ' The ...Ligabue in lungo e in largo fino al prossimo 1 dicembre quando è attesa l'ultima tappa a. In ...

Morto Matteo Messina Denaro a 61 anni, il boss di Cosa Nostra era malato di tumore al colon Fanpage.it

Viaggio a Mazara del Vallo dove, in silenzio, tutti parlano del prossimo Matteo Messina Denaro Panorama

Il boss Matteo Messina Denaro, ricoverato nel reparto detenuti dell'ospedale de L'Aquila, è in coma irreversibile. In serata i medici sospenderanno l'alimentazione.Una donna tedesca di 81 anni è annegata questo pomeriggio a Isola delle Femmine. E’ stata soccorsa in mare ma per lei non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato ...