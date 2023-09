Matteo Messina Denaro in coma irreversibile I medici hanno già deciso…

(Di venerdì 22 settembre 2023) Il bossè ricoverato nel reparto detenuti dell’ospedale de L’Aquila, in. Lo ha riferito l’ANSA con una nota flash. In serata isospenderanno l’alimentazione., la storia del boss ‘fantasma’ per trent’anni “Prima o poi lo prenderemo“, recitavano le parole dei vari Ministri dell’Interno, investigatori, e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Toti presenta il movimento ‘Cambiamo’ Salvini solidale con un carabiniere aggredito Salvini ad Avezzano per solidarietà al Carabiniere ferito Fratelli d’Italia attacca Conte sul terremoto aquilano Legnini solidale con la ...

Il boss Matteo Messina Denaro , ricoverato nel reparto detenuti dell’ospedale dell’Aquila, è entrato in coma irreversibile . In serata i medici ...

Il boss Matteo Messina Denaro è in coma irreversibile : il boss è in grave condizioni , ricoverato nel reparto detenuti dell’ospedale de L’Aquila. ...

commenta Il boss Matteo Messina Denaro , ricoverato nel reparto detenuti dell'ospedale de L'Aquila, è in coma irreversibile . In serata i medici ...

Matteo Messina Denaro in coma irreversibile . In serata i medici hanno deciso di sospendere l’alimentazione Il boss Matteo Messina Denaro , ricoverato ...

Scorrono i titoli di coda sulla storia del boss riuscito a sfuggire alla cattura per 30 anni, arrestato il 16 gennaio mentre andava in una delle ...

Il boss mafiosoDenaro è in coma irreversibile. Secondo quanto si apprende oggi le condizioni di salute del boss, affetto da un tumore, sono precipitate. Il capomafia arrestato il 16 gennaio scorso è ...Si aggravano le condizioni di salute del boss di Cosa NostraDenaro (61 anni), ricoverato nel reparto detenuti dell'ospedale de L'Aquila. L'Ansa fa sapere che è in coma irreversibile e che in serata i medici sospenderanno l'alimentazione. E' ...

MATTEO MESSINA DENARO: si aggravano le condizioni di Salute dell'ex Boss; gli aggiornamenti iLMeteo.it

Matteo Messina Denaro è in coma irreversibile e da stasera non verrà più alimentato. Scorrono i titoli di coda sulla storia del boss riuscito a sfuggire alla cattura per 30 anni, arrestato il 16 ...Matteo Messina Denaro è in coma irreversibile e da stasera non verrà più alimentato. Scorrono i titoli di coda sulla storia del boss riuscito a sfuggire alla cattura per 30 anni, arrestato il 16 ...