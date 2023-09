Matteo Messina Denaro in coma irreversibile

(Di venerdì 22 settembre 2023) . In serata i medici hanno deciso di sospendere l’alimentazione Il boss, ricoverato nel reparto detenuti dell’ospedale de L’Aquila, è in. A dare la notizia sono le principali agenzie di stampa, che riportano anche il fatto che in serata i medici sospenderanno l’alimentazione.è da tempo malato di tumore e quando è stato arrestato, lo scorso 16 gennaio, si stava già sottoponendo a una terapia anticancroaveva trascorso 30 anni da latitante. Nel 2020 ha scoperto il tumore al colon, uno dei più aggressivi. Dal giorno dell’arresto è stato curato in cella costantemente dall’equipe dell’Oncologia dell’ospedale de L’Aquila. Poi dopo due interventi, ...

Il bossDenaro, ricoverato nel reparto detenuti dell'ospedale dell'Aquila, è in coma irreversibile. Da quanto ha riportato l'Ansa, i medici hanno optato per la sospensione dell'alimentazione.

Il boss Matteo Messina Denaro è in coma irreversibile: il boss è in grave condizioni, ricoverato nel reparto detenuti dell’ospedale de L’Aquila. In serata i medici sospenderanno l’alimentazione.Matteo Messina Denaro è in coma irreversibile e da stasera non verrà più alimentato. Scorrono i titoli di coda sulla storia del boss riuscito a sfuggire alla cattura per 30 anni, arrestato il 16 genna ...