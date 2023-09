Mattarella a Palidoro per omaggiare Salvo D’Acquisto

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 22 settembre 2023) Fiumicino – Il 23 settembre 1943 il vicebrigadiere napoletano dei Carabinieri,, si sacrificò aper salvare un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe naziste nel corso della seconda guerra mondiale. E proprio a causa di quel sacrificio, venne insignito di Medaglia al Valor Militare. E non solo: fu un gesto talmente forte e potente da indurre la Chiesa Cattolica ad assegnargli il titolo di Servo di Dio, ed è attualmente in corso il processo di beatificazione. Quel sacrificio non venne mai dimenticato dalle Istituzioni che, in occasione dell’anniversario, si preparano a celebrarlo a dovere. Domenica 23 settembre infatti il Presidente della Repubblica Sergioparteciperà alla Cerimonia commemorativa dell’80° anniversario della morte di...