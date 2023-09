Matesi uccisa e fatta a pezzi | i giudici ammettono il killer ad un programma di giustizia riparativa Il padre | «Allibito»

(Di venerdì 22 settembre 2023) Il caso di Carol Maltesi ha suscitato profonda indignazione nell’opinione pubblica italiana, sia per le modalità del femminicidio, avvenuto a gennaio 2022, sia per la sentenza di primo grado che ne è seguita. Il suo assassino, l’insospettabile foodblogger Davide Fontana, uccise Carol con coltello e martello alla fine di un video hard registrato per Onlyfans e nascose il cadavere fatto anel freezer. E’ stato però condannato in primo grado a 30 anni di carcere, invece dell’ergastolo richiesto dall’accusa, con una sentenza in cui si dice che Carol era «giovane e disinibita» e si negano futili motivi e premeditazione. Fontana, fin dalle fasi iniziali delle indagini ha chiesto scusa alla famiglia della vittima e la Corte d’Assise di Busto Arsizio ha ora deciso di ammettere Fontana a un «di...

E’ stato ammesso alla giustizia riparativa Davide Fontana, il bancario condannato in primo grado a 30 anni per l’assassinio, lo smembramento e l’occultamento del cadavere di Carol Maltesi uccisa a ..."Il mio assistito e tutti i famigliari di Carol Maltesi non vogliono in alcun modo incontrare Davide Fontana": l'avvocato di parte civile Manuela Scalia, che assiste Fabio Maltesi, padre di Carol Malt ...