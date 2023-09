Matera Fiction | domani a Lino Banfi il premio per la serialità televisiva

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 22 settembre 2023)riceve ilper laSabato 23 settembre si svolgerà ala giornata conclusiva del, organizzata dalla GFG Media Associati. Un osservatorio sullainternazionale, con il patrocinio della Regione Basilicata, il Comune e la Provincia di, in collaborazione con Rai, TG3 Basilicata, Mediaset e Tv Globo. L’evento si propone di far conoscere gli eroi ricorrenti, le ambientazioni messe in scena, le trame e i personaggi, i temi e le tendenze produttive più praticate dallamondiale coinvolgendo i ...