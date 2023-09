Massimiliano Varrese ammette l’interesse a Heidi | lei lo frena | “Troppo diretto | mi spiazzi”

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 22 settembre 2023): cosa prova per la giovaneBaci? A quanto pare l’attore non riesce più a nascondere il suo interesse per la bionda gieffina di origini albanesi. Quest’ultima, sebbene abbia ammesso un certo interesse nei confronti dell’uomo, resta tuttavia sui suoi passi: ègrande per poterlo vedere come un potenziale compagno.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.