Marsiglia | il Papa a Notre Dame de la Garde per la preghiera mariana

Il, a, insieme ai leader religiosi, ricorda i morti nel Mediterraneo. Il tono e' grave: 'Non abituiamoci a considerare i naufragi come fatti di cronaca e i morti in mare come cifre: no,...CosìFrancesco, al Memoriale per i marinai e i migranti vittime del mare, a. "Davanti al dramma dei morti in mare non servono parole,ma fatti. Non rassegniamoci a vedere esseri umani ...

Papa Francesco è a Marsiglia: "A Lampedusa una terribile mancanza di umanità" RaiNews

Papa Francesco a Marsiglia: omaggio ai migranti, incontro con Macron e i Vescovi, Messa allo stadio Euronews Italiano

È «una crudeltà, una terribile mancanza di umanità»: così il Papa ha commentato con i giornalisti in volo verso Marsiglia la situazione che sta portando a numerosi sbarchi di migranti a Lampedusa e in ..."Molti fratelli e sorelle vengono privati persino del diritto di avere una tomba" "Troppe persone, in fuga da conflitti, povertà e calamità ambientali, trovano tra le onde del Mediterraneo il rifiuto ...