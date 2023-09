Marolda | “Juan Jesus mi ha ricordato l’inizio di stagione di Kim”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 22 settembre 2023) Francesco, noto giornalista campano, ha sollevato un acceso dibattito paragonando il difensoreall’ex Napoli, Kim. Durante la trasmissione televisiva “Giochiamo d’Anticipo” su Televomero, il giornalista campano Francescoha fatto una dichiarazione sorprendente che ha immediatamente catturato l’attenzione degli altri opinionisti in studio. Ha confrontato Kim con, scatenando una serie di reazioni tra i presenti. Il confronto tra Kim eKim, nellaprecedente, aveva dimostrato di essere uno dei migliori calciatori del mondo, guadagnandosi un posto di rilievo nel calcio globale. Tuttavia, come spesso accade nel mondo del calcio, non mancano opinioni contrastanti su di lui. Francesco ...