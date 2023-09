Marketing | sport e passione | questa la formula di Maurizio Laudicino

Leggi su moltouomo

(Di venerdì 22 settembre 2023), originario di La Spezia, ma Livornese di adozione, organizzatore di eventi, esperto di comunicazione e di, vanta una carriera durata anni alla direzione della storica Capannina del Forte, oggi dirige ildella US Pistoiese calcio, dopo tre stagioni trascorse al Pistoia Basket, terminate quest’anno con la promozione della squadra dei biancorossi nella massima serie. Lo studio e l’applicazione delivo lo hanno portato negli anni a mettersi sempre in discussione e a spaziare in vari ambiti. Prima nelle aziende e successivamente nelle societàive di rugby, calcio, tennis e basket. Dott., dopo una carriera trentennale nel, prima generale e poi nel settore ...