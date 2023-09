Marica Pellegrinelli su Eros Ramazzotti | “Con lui dieci anni belli”

(Di venerdì 22 settembre 2023), ex moglie di, ha rilasciato un’intervista al settimanale F, nella quale ha parlato del suo matrimonio concluso e dei suoi progetti futuri. Insieme dal 2009, il cantante, 59e la modella, 35, si erano sposati nel 2014. Sulla separazione da, l’attrice ha dichiarato : “Non è mai facile separarsi. Oggi però penso che conho avuto, è una persona che amerò sempre, anche se di un amore diverso”, dice, sottolineando di provare ancora un profondo affetto per l’ex marito. I due si erano separati nel giugno del 2019, dopodi matrimonio e due figli: Raffaella Maria, di 12 ...

Eros Ramazzotti edi nuovo insieme (per i figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio) - guarda IO E AURORA -parla anche di Aurora Ramazzotti, cui regala parole tenerissime: '...... in platea c'è l'amica Dalila Di Lazzaro, sempre presente alle sue sfilate, insieme a molti volti conosciuti, come Martina Colombari, Paola Turani, Anna Folzi,, Chiara Baschetti ...

