Marica Pellegrinelli | la rivelazione sull’ex Eros Ramazzotti | cosa prova per lui

Leggi su tvzap

(Di venerdì 22 settembre 2023) Personaggi Tv.sono stati insieme 10 anni, dal 2009 al 2019. I due si sono sposati e hanno anche avuto due figli: Raffaela Maria, 12 anni, e Gabrio Tullio, 8. In un’intervista al settimanale F, la modella è tornata a parlare del suo ex marito e della loro separazione. Ora i due sono in ottimi rapporti: che sentimentilei per il cantante? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Amici”, la decisione improvvisa di Emanuel Lo lascia il pubblico a bocca aperta Leggi anche: “Uomini e Donne”, il confronto tra Federico Nicotera e Carola finisce malissimoancora pere ...