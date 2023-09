Marianella | “De Ketelaere al Milan ha avuto un problema di personalità”

Marianella: “De Ketelaere al Milan ha avuto un problema di ... Pianeta Milan

Zappacosta: "Tornare a sinistra Nessun problema. Koopmeiners ... Calcio Atalanta

Massimo Marianella, nel suo intervento a Sky Sport 24, ha parlato di De Ketelaere: “ De Ketelaere non nasce centravanti ma prima di venire in Italia ha giocato diverse volte come centravanti, anche ne ...Massimo Marianella, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato di De Ketelaere che ha scelto l’Atalanta per rilanciarsi Le parole di Massimo Marianella, intervenuto a Sky Sport 24, sull’ex Milan, De Ketel ...