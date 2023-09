Maria Teresa Ruta e la passione per il marirto Roberto Zappulla | “Siamo molto attivi”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 22 settembre 2023) Latra, nonostante stiano insieme da quasi vent’anni, non accenna affatto a diminuire. E’ stata anzi la stessaad ammettere tra le pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini: “come due ragazzini”. I due, insomma, continuano ad essere sempreaffiatati e lo dimostrano anche le parole della nota conduttrice ed ex Vippona. Quando infatti è stato possibile uscire dall’Italia con maggiore libertà causa emergenza Covid rientrata,si sono concessi la loro prima vacanza fuori dall’Italia, optando per la Repubblica Dominicana: “...