Maran | «Inter la favorita | Juve senza coppe? Un vantaggio | ma…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 22 settembre 2023) Le parole dell’ex allenatore Rolandosulla corsa scudetto: «L’quest’anno ha trovato la giusta quadratura, è la squadravistato da TMW, l’ex allenatore Rolando, dice la sua sul campionato e sulla corsa scudetto. Di seguito le sue parole. «Milan? La prestazione contro il Newcastle c’è stata. Bisogna ripeterla anche in campionato. Il Milan nel derby fino al 2-1 era in partita, poi il match ha avuto un epilogo eclatante.da battere? È sempre stata una squadra tosta, importante. Ma quest’anno ha trovato la giusta quadratura. Si, è la squadra. La? Non si capisce mai se sia uno meno. Dovrà essere bravo Allegri affinché la ...