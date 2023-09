Manovra | Lupi | ' concentrare risorse | quota 41 non è priorità'

(Di venerdì 22 settembre 2023) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Governare vuol dire assumersi la responsabilità di fare, di scegliere. Per questo dobbiamolee non disperderle. Laè rendere strutturale la riduzione del cuneo fiscale, aiutare le famiglie e i giovani, dare sostegno alle imprese che vogliono aumentare gli stipendi dei loro lavoratori dipendenti a costo zero. Di41, che costa 3,5 miliardi, dovremo occuparcene, ma nel corso della legislatura". Lo dice il leader di Noi moderati, Maurizio

Lunedì 4 settembre è stato convocato a Palazzo Chigi un vertice dei capigruppo di maggioranza con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , per ...

Roma, 29 ago. (Adnkronos) - “Abbiamo un programma con il quale ci siamo candidati per governare cinque anni. Riduzione del cuneo fiscale, riforma ...

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – ‘Abbiamo un programma con il quale ci siamo candidati per governare cinque anni. Riduzione del cuneo fiscale, riforma ...

Roma, 3 set (Adnkronos) - "Dobbiamo concentrare le risorse e non disperderle, lo esige il calo del Pil superiore alle attese; e lo dobbiamo fare ...

Gli ospiti rispondono con unaben costruita, Panelli anticipa Patierno. Sugli sviluppi dell'... Il gol stappa la sfida e icostruiscono una nuova opportunità. Patierno imbuca per Gori al 50'...chiamati alla svolta Dopo tre turni all'Avellino mancano ancora il gol e la prima vittoria, ... utile per risultare più brillanti in. Si riparte dal secondo tempo con alcune novità I primi ...

Manovra, Lupi: “Tutto non si può fare, serve il coraggio di scegliere. Non si rincorra il consenso” la Repubblica

Manovra, Lupi: il 4 settembre vertice maggioranza con Meloni - Il ... Il Sole 24 ORE

Cosa accade tra le stanze damascate dei palazzi della politica Cosa si sussurrano i deputati tra un caffè e l'altro A Roma non ci sono segreti, soprattutto a La Buvette. Un podcast settimanale per r ...L'eurodeputato: “Una minaccia all'agricoltura di montagna”. Enpa ribatte: “Richiesta che non punta alla convivenza ma a riportarli sull’orlo dell'estinzione” ...