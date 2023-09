Manchester United | ten Hag | “Onana? Onore a lui che si prende le sue colpe”

(Di venerdì 22 settembre 2023) Il portiere si era preso le sue, l'allenatore ha risposto così: "Non è tutta sua la responsabilità, ma dell'intera squadra"

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Le probabilità del nuovo allenatore del Manchester United sono buone, con l’ allenatore in carica Erik ten ...

M anche ster United , sfottò dei media a Onana : "Gli cadono anche le chiavi dell'auto". Il Daily Mail ironico sul portiere ex Inter

Manchester United e Jadon Sancho sono sempre più lontani. Il giovane talento è al momento sospeso in seguito a un litigo con il tecnico ten Hag e ...

Il sabato di Premier League si chiude con un non frequente match serale, per le abitudini inglesi, tra Burnley e Manchester United a Turf Moor. Dopo ...

Il tecnico olandese dei Red Devils non esclude la possibile cessione dell'attaccante, ormai ai ferri corti con società e allenatore

Sito inglese: Nella sua Rubrica quindicinale esclusiva per CaughtOffside, Jon Smith, uno dei primi agenti del calcio e uomo che è stato una figura ...

Commenta per primo David De Gea , dopo l'addio aldopo 12 anni all'Old Trafford, è ancora svincolato . Il portiere è ancora in attesa di una proposta all'altezza , mentre valuta il da farsi per il suo futuro. Secondo il Guardian , ...Alla fine della partita di Champions contro il, vinta dai bavaresi 4 - 3, Kim ha rivisto un suo vecchio compagno al Fanerbahce. Si tratta del portiere Bayndr, riserva di Onana e ...

Manchester United, Ten Hag gelido su Sancho: “Via a gennaio Dipenderà da lui” ItaSportPress

In questo avvio di stagione, la difesa del Manchester United è stata un disastro Undici

André Onana non ha iniziato al meglio la sua stagione col Manchester United: ecco un retroscena legato all’ex Inter e lo spogliatoio André Onana continua ad essere il protagonista in negativo di quest ...Antonio Nusa è il nome nuovo del Bruges: secondo il Daily Express sia Manchester United che Arsenal sono interessate al 18enne trequartista, dopo ...