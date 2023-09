Manchester City | Guardiola non ci sta | “Tanti infortuni | troppe partite Non si può continuare così”

(Di venerdì 22 settembre 2023) L’allenatore del, Pep, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match di Premier League 2023/2024 contro il Nottingham Forest, si è lasciato andare ad uno sfogo per i numerosi: “Quanto starà fuori Bernardo Silva? È una lesione lieve, pensiamo una settimana-dieci giorni. Perchéanche se siamo a inizio stagione? Perché giochiamo troppo. Meno, meno, e invece daanni, senza sosta, giochiamo tanteconsecutive. Non si può, anche perchè le lesioni muscolari ti costringono a saltare diverse”. Intanto il tecnico spagnolo può godersi le grandi prestazioni ...

Il Manchester City ha praticamente definito l'ingaggio del centrocampista inglese Divine Mukasa, classe 2007 ex West Ham.

Per preservare la loro perfetta partenza in Premier League, i campioni in carica del Manchester City accolgono il Nottingham Forest all’Etihad ...

Il Manchester City è pronto con un'offerta da più di 20 milioni di euro per Valentin Barco, 19enne esterno difensivo del Boca...

Il Crystal Palace risponde al pressing del Manchester City e prova a blindare Eberechi Eze. Iniziati i dialoghi col giocatore per rinnovare...

"Da anni si gioca senza sosta", sbotta il tecnico che ha perso anche Bernardo Silva(INGHILTERRA) - "Quanto starà fuori Bernardo Silva È una lesione lieve, pensiamo una ...

Camarda, Manchester City di Guardiola sul baby fenomeno del Milan Affaritaliani.it

Quando inizia la Champions League, ci si interroga sempre sul rapporto che la competizione internazionale va a stabilire con i campionati. Andiamo a vedere se i risultati maturati nel primo turno hann ...