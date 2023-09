Man repeller | vestirsi per non piacere agli uomini Cos’è il nuovo trend virale sui social

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 22 settembre 2023) Man: è boom della moda femminile che si ispira all’omonimo blog nato nel 2010 da un’intuizione di Leandra Medine, poi chiuso nel 2020. Il termine inglese indica la moda “che repelle” il sesso maschile, ma che per le donne significa libertà di scelta nel vestire e nel sentirsi a proprio agio con se stesse, senza preoccuparsi di dover per forza. Abbinare ballerine a un paio di pantaloni larghi a mezza gamba. Uscire con ciabatte e calzini ai piedi. Accostare colori, tessuti e fantasie improbabili solo per il fatto che va di farlo, senza preoccuparsi del giudizio altrui e, soprattutto, diall’altro sesso che invece sembra essere ancora e sempre attratto da un’immagine femminile sinuosa e sexy. La fondatrice del blog, Leandra Medine Cohen (instagram)Il movimentosui ...