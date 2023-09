(Di venerdì 22 settembre 2023) Avrebbero insultato, minacciato e schiaffeggiato alcunifisici e psichici ospiti di una struttura sociosanitaria riabilitativa nel, per questo 12 operatori sociosanitari, accusati di, che lavorano nelsono stati raggiunti da ordinanze conalla professione della durata di un anno. Le indagini, cominciate a fine gennaio, sono state condotte dai carabinieri di Molinella e dal Nas di Bologna e coordinate dalla pm Manuela Cavallo. Gli investigatori hanno utilizzato intercettazioni audio e video ambientali per ricostruire gli episodi.

Un'altra storia di terribile violenza su minori, che si è consumata sempre in ambito ...del Tribunale di Nola su richiesta della locale Procura della Repubblica con l'accusa di...E proprio alla genitrice l'adolescente aveva raccontato deisubìti da parte degli ... Per non parlare del trattamento riservato aiche venivano sistematicamente picchiati e ...

Maltrattamenti su disabili in un centro nel Bolognese, emesse 12 misure interdittive Sky Tg24

Napoli, 17enne disabile picchiata dalla madre e violentata dal ... Il Riformista

Avrebbero insultato, minacciato e schiaffeggiato alcuni disabili fisici e psichici ospiti di una struttura sociosanitaria riabilitativa nel Bolognese, per questo 12 operatori sociosanitari, accusati ...Insulti, minacce e schiaffi in testa ad alcuni disabili fisici e psichici ospiti di una struttura ... interdittive della professione della durata di un anno, con l'accusa di maltrattamenti. Le ...