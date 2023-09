' Mai visto un finale così' | la partita di tennis termina in un modo inaspettato

Roma - la vittoria non basta : Mourinho gelato in diretta - mai visto cosi Per Josè Mourinho la vittoria della Roma di ieri sera non è sufficiente e spiega il motivo in diretta. Il ct giallorosso si è dimostrato un pò ...

Caso Portanova - ora lo dice una sentenza : un condannato per stupro può giocare a calcio. “La Figc non ha mai previsto una norma” Uno stupro non fermerà l’esultanza sotto la curva. Quella di Manolo Portanova, ex calciatore del Genoa ora in prestito alla Reggiana, condannato in ...

Giulia Penna si è sposata : due abiti da sogno e uno sposo... mai visto Giulia Penna ha coronato il suo sogno d'amore. Sabato 16 settembre ha sposato Yuri , a cui era legata da ben 16 anni, ma che ha presentato ai ...

Giulia Penna si è sposata : due abiti da sogno e uno sposo… mai visto Giulia Penna ha coronato il suo sogno d’amore. Sabato 16 settembre ha sposato Yuri, a cui era legata da ben 16 anni, ma che ha presentato ai ...

Il gesto inquietante di Mike Maignan che pochi hanno visto : il Milan trema Dopo l'umiliante sconfitta nel derby della Madonnina, il Milan non è riuscito a ripartire come invece avrebbe sperato. Il debutto in Champions ...