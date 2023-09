“Mai vista una cosa del genere” | l’epilogo più inaspettato di sempre VIDEO

Trama che sta per farsi ancora più fitta all’interno di Beautiful , questa volta in ballo c’è l’azienda di famiglia: a chi andrà? Correva l’anno 1987 ...

È una sorta di disfacimento che vedo in giro, ne leggo e ne sento raccontare. So di essere in una bolla che mi ripara da certe cose, ma non ripara la ...