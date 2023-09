Maddaloni | “Vi dico il nome fatto da Giuntoli per il dopo Spalletti”

(Di venerdì 22 settembre 2023)svela un retroscena di mercato: Thiago Motta era uno dei nomi valutati dacome sostituto dial Napoli. CALCIO NAPOLI. Clamorosa rivelazione di Massimiliano, allenatore ed ex scopritore di Kim Min-Jae, ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Posso dirvelo con certezza: Thiago Motta era uno dei nomi fatti per la panchina del Napoli da parte di”. Secondo, dunque, l’attuale tecnico del Bologna era nella lista dei possibili sostituti divalutati dal ds azzurro durante l’estate. Alla fine la scelta è ricaduta su Rudi Garcia, maaveva preso in considerazione anche Motta. Oltre a questo retroscena di mercato,ha analizzato il momento difficile del Napoli, tra ...

Un dolce per San Gennaro, Ferdinando De Simone vince il contest di Mulino Caputo ilmattino.it

XIX Legislatura - Lavori - Resoconti Assemblea - Dettaglio sedute Camera dei Deputati

15:06:33 MADDALONI. Consigliere Bove, dopo l’esperienza da vicesindaco nell’ultimo quinquennio ora torna nei banchi del civico consesso. Come vive questo ruolo già ricoperto in passato «La ringrazio ...Pasquale Maddaloni, 57 anni, lavorava da oltre dieci anni come addetto ... dopo una prima apertura l’azienda si sarebbe giustificata dicendo che non vi era stato tempo sufficiente per avvertire la ...