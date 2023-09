Lutto non elaborato | che succede a Fascina | non ci sarà al Berlusconi Day

Leggi su iltempo

(Di venerdì 22 settembre 2023) Il posto in Parlamento di Marta, deputata di Forza Italia, è vuoto da molto tempo e c'è un motivo ben preciso. Come riportato da Tommaso Labate sul “Corriere della Sera”,non è ancora riuscita a riprendersi dalla scomparsa del suo amato Silvio. La politica è ancora al centro della vita della parlamentare ma per lei è ancora troppo presto per riprendere in mano la sua attività all'interno di FI. Labate citando fonti vicine ascrive di un "non ancora" da parte della donna. Al telefono parla solamente con persone a lei molto vicine: le sue sorelle e i suoi fratelli, Marina, Fedele Confalonieri e Gianni Letta. Labate racconta chelegge i giornali, si informa sull'attualità ma non ...