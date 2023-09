Lutto nel mondo del volley | si è spenta Walewska Moreira de Oliveira

(Di venerdì 22 settembre 2023) Aveva 43 annineldella pallavolo mondiale. A 43 anni si èimprovvisamentede, venuta a mancare questa notte a San Paolo. La pallavolista, brasiliana, er stata campionessa Olimpica con la nazionale verde oro ai Giochi Olimpici di Pechino 2008. Non sono state rese note le cause del decesso. Waleskadeaveva concluso la sua carriera con il Praia Club nel 2022. Oltre l’oro Olimpico ha vinto tutto nella sua avventura italiana alla Sirio Perugia: scudetto, Coppa Italia, Champions, Coppa di Lega e Coppa Cev. A livello di club ha ottenuto successi anche con il Minas (società della sua città, Belo Horizonte) e poi Paranà e Sao Caetano. Con la maglia del Brasile ha conquistato pure il bronzo di ...

Il calcio italiano è in Lutto per la scomparsa di una giovane atleta di soli 22 anni , a seguito di un terribile incidente stradale Ha perso la vita ...

...città di Trento aveva già deciso di annullare l'Air Show delle Frecce Tricolori in segno die ...nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui Ultime Notizie Gusti di Frontiera entra...Il rito funebre si concluderà con l'inumazionenuovo cimitero di Olbia. Questo momento di ... Franca Nurraolbia notizie olbia Ultime Notizie A Olbia l'addio commosso a Franca Nurra, aveva 77 ...

Lutto nel napoletano: Gennaro muore a soli 21 anni, proprio nel giorno del suo onomastico Il Meridiano News

Lutto nel mondo del calcio: a 27 anni scompare Maddy Cusack dello Sheffield United TUTTO mercato WEB

1' di lettura Ancona 22/09/2023 - L'Amministrazione comunale esprime profondo cordoglio per la scomparsa dell'onorevole Luigi Rinaldi, deputato della Repubblica per il collegio di Ancona, per tre legi ...Marta Fascina a Paestum non ci sarà. La quasi-moglie di Silvio Berlusconi, secondo i rumors, avrebbe scelto di non partecipare alla tre giorni dedicata al fondatore di Forza Italia ...