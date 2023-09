Lutto nel mondo del calcio | si è spento a 81 anni Giovanni Lodetti

(Di venerdì 22 settembre 2023) Si spegne a 81una delle leggende delitaliano, Giov. Nato a Caselle Lurani, in provincia di Lodi, il 10 agosto 1942, l’ex centrocampista del Milan e della Nazionale ha lasciato un segno indelebile nel panorama calcistico nazionale e internazionale. Dal Milan alla Nazionale: la luminosa carriera di. È con la maglia rossonera che Giovha scritto alcune delle pagine più memorabili delitaliano. Tra i pilastri del Milan di GiRivera, ha alzato al cielo trofei prestigiosi, da due Scudetti a due Coppe dei Campioni, passando per due Coppe delle Coppe, una Coppa Intercontinentale e una Coppa Italia. Insieme ai compagni rossoneri, negliSessanta, ha dominato ...

Il calcio italiano è in Lutto per la scomparsa di una giovane atleta di soli 22 anni , a seguito di un terribile incidente stradale Ha perso la vita ...

mondo del calcio femminile per la prematura scomparsa di Maddu Cusack che si è spenta a soli 27 anni . La giovane, che dal 2019 militava nelle file dello Sheffield United e che all'interno ...Con la maglia dell'Italia, invece, è salito sul tetto d'Europa1968. Dopo il ritiro divenne commentatore televisivo, ruolo in cui fu molto apprezzato per le sue conoscenze ma anche per la sua ...

Lutto nel napoletano: Gennaro muore a soli 21 anni, proprio nel giorno del suo onomastico Il Meridiano News

Lutto nel mondo del calcio: è morto Giovanni Lodetti Sportitalia

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Lutto nel mondo del calcio: è morto a 81 anni Giovanni Lodetti, storico centrocampista del Milan, con cui vinse due Scudetti, due Coppe dei Campioni, una Coppa ...Lutto nel mondo del volley. È morta a 43 anni l'ex centrale brasiliana Walewska Moreira de Oliveira, campionessa olimpica con le verdeoro ai Giochi di Pechino 2008 e bronzo a Sydney 2000. Sono ancora ...