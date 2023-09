‘’L’uomo he parlava alle vigne’’ di Pierpaolo Palladino | il realismo magico e l’ancestrale legame degli uomini con la natura

Leggi su 900letterario

(Di venerdì 22 settembre 2023) L’uomo chevigne è un libro diedito dalla casa editrice La Mongolfiera, in cui storia,ed elementi magici si intersecano per raccontare le vicende della famiglia Lulic, al confine con la Slovenia. Sono tre le generazioni protagoniste del romanzo: Jozef, il figlio Gaspere e il nipote Pavel. Ma il vero elemento di narrazione di tutto il libro resta il vino, filo conduttore e guida all’interno del testo. Il racconto inizia durante la Prima Guerra Mondiale e termina negli anni ’80; l’autore ripercorre diversi momenti storici salienti di questi anni, senza tralasciare le avversità del periodo, sottolineando aspetti ancora tristemente attuali come la discriminazione, l’oppressione delle minoranze, la violenza dei conflitti, il liberismo imperante. La storia è così ...